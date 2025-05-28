Дорожники завершили ремонт на двух участках трассы Умба — Кандалакша в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

На юге Мурманской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершился ремонт на автомобильной дороге Умба – Кандалакша.

Государственный контракт был заключён с подрядчиком в конце 2024 года и предусматривал выполнение ремонтных работ на двух участках: с 1 по 67 и с 82 по 87 километры автотрассы.

На первом этапе рабочие занимались подготовкой дорожных площадок к ремонту. На втором этапе – демонтажными и восстановительными работами.

В процессе ремонта была выполнена срезка старого дорожного покрытия, разлив вяжущего материала, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн. Кроме того, была произведена планировка обочин автогрейдером с добавлением материала от фрезерования и нанесена горизонтальная разметка.

В общей сложности подрядчики уложили более 50 тысяч кв. метров нового асфальта, провели планировку обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов с добавлением материала от фрезерования и нанесли более 2 тысяч кв. метров горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на все выполненные работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт.

Напомним, общая протяжённость автодороги Умба-Кандалакша составляет 109 километров. Начиная с 2019 года она планомерно приводится в нормативное состояние в рамках национального проекта. За это время были отремонтированы выборочные участки общей протяженностью более 25 км, в том числе мостовой переход на 59 километре через ручей Верес.

Как подчеркнула заместитель губернатора – руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, дорога Умба-Кандалакша является единственной транспортной артерией, связывающей два района, по которой, в том числе, движется большое количество туристов. Одно из мест притяжения – Кандалакшский государственный природный заповедник, который включен в список особо охраняемых природных территорий и объектов России.

«Также по этой дороге проезжают общественный транспорт, специализированные транспортные средства, и в первую очередь, машины скорой помощи. Поэтому дорога имеет очень важную социальную значимость», – отметила Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/