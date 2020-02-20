Дорожные полицейские Североморска провели рейд и досмотрели 16 автобусов

Выявлено одно нарушение режима труда и отдыха водителем автобуса. Кроме того, административная ответственность грозит должностному или юридическому лицу, допустившему выпуск на линию данного автобуса.

Операцию «Пассажирские перевозки» госавтоинспекторы флотской столицы проводят регулярно для профилактики аварий с участием пассажирского транспорта и нарушений, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров. По итогам января 2020 года в Мурманской области произошло 3 ДТП с участием водителей автобусов, в результате которых получили ранения 5 человек.

25 февраля на территории Североморского района стартует ещё одно профилактическое мероприятие «Автобус». Оно будет также направлено на предупреждение аварий с участием пассажирского транспорта, в том числе и легкового такси.