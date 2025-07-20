Дорожные работы активно ведутся во многих частях ЗАТО город Заозерск

В настоящее время обновляются покрытия переулков Спортивного, Школьного и Молодёжного, а также улицы Флотской. Старый слой асфальта снят на участке дороги в Губу Нерпичья — скоро здесь начнут укладывать новое покрытие.

Рабочий процесс находится под постоянным контролем администрации города и специалистов Управления городским хозяйством. Глава Заозерска Алексей Пеньшин отметил важность текущих мероприятий и подчеркнул высокий уровень подготовки территории к новому этапу работ.

«Мы стараемся оперативно реагировать на запросы горожан, — прокомментировал Алексей Пеньшин. — Уже асфальтируется тротуар в переулке Молодёжной. Начались работы по благоустройству пешеходной зоны около десятой площадки, поскольку жители многократно обращались с такими пожеланиями».

Как отмечает администрация муниципалитета, обновление инфраструктуры осуществляется в рамках реализации программы реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить!», инициированных губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275909%2Fwall-171749274_43128