Дорожные работы на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске находятся под пристальным вниманием представителей общественности

Благодаря хорошим погодным условиям дорожный сезон начался раньше запланированного срока, и большинство объектов завершены также раньше установленных контрактом сроков.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялся выезд на осмотр городских дорог Октябрьского округа. В составе комиссии: министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, глава администрации г. Мурманска Юрий Сердечкин, представители общественников в лице руководителя Мурманского Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелины Макаровой и главы регионального исполкома Общественного народного фронта в Мурманской области Максима Сахневича, а также представители ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и подрядной организации.

Первым объектом осмотра стал участок дороги на Верхнеростинском шоссе (от проспекта Героев-североморцев до улицы Старостина). Дорожные работы завершены полностью, объём выполнения – более 10400 м2 асфальтирования дорожного полотна. Заменено 2100 метров бортового камня и отремонтированы колодцы.

Далее – объект ремонта на улице Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира). Верхний слой дорожной одежды обновлён в объёме более 10900 м2 и почти километр бортового камня заменил подрядчик.

«На сегодняшний день из 18 объектов завершены уже 14. На 3 объектах исполнение выше 96%. Большинство объектов отремонтировано с существенным опережением графика. Хочу отметить, что приёмка объектов дорожного нацпроекта осуществляется на нескольких уровнях. Контроль качества дорожных работ осуществляют и федеральные структуры: лаборатория ФКУ «Упрдор» Кола проводит все необходимые мероприятия по контролю, и только после такой проверки заказчик имеет право произвести приёмку объекта и соответственно, оплатить подрядчику работы», - отметила Юлия Полиэктова.

«По всем объектам предусмотрены гарантийные сроки, в течение которых подрядчик продолжает отвечать за качество. В случае, если возникает деформация, например, по причине нарушения технологического режима, подрядчик исправляет все недочёты за свой счёт», - добавил Юрий Сердечкин.

На улицах Коммуны и Профсоюзов дорожники ремонтировали не только дорожное покрытие, но и тротуары. Данные улицы достаточно многолюдные, поэтому комфорт пешеходов и безопасность дорожного движения на улицах учитывались при проведении работ в первую очередь. Объём отремонтированного асфальтобетонного покрытия более 10800 м2

«Как и в прошлый выезд, я очень доволен результатом! Огромная работа проделана, большое количество объектов отремонтировано, в том числе и по просьбам жителей нашего города. Мы уже начали работу по формированию предложений для включения в перечень ремонтируемых дорог на следующий год, в первую очередь мы обращаем внимание именно на мнение людей», - поделился мнением Максим Сахневич.

Фото: https://gov-murman.ru