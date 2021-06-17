Дорожные работы на улице Капитана Буркова в областном центре выполнены на 35%

В Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в настоящее время ведутся дорожные работы на улице Капитана Буркова. Участок дороги от Карла Маркса до Академика Книповича проверил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

«Улица Буркова – достаточно протяжённый объект и сложный по интенсивности движения. Сейчас прорабатывается технический вопрос по смежным работам с «Мурманскводоканалом». В течение недели мы должны принять конкретные решения, чтобы в дальнейшем не возникали аварийные случаи, не случалась просадка дорожного полотна», – отметил Артём Гришин.

Стоимость объекта составляет порядка 48 млн рублей. В настоящее время ремонтные работы завершены на 35%: выполнены фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтаж и установка бортового камня.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, техническим заданием также предусмотрены восстановление колодцев и плит перекрытий с заменой люков и решёток, металлических пешеходных ограждений, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем и посевом трав и др.