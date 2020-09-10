Дорожные работы в Мурманске идут по графику

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Оксаной Астаховой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Наталией Телибаевой проверили, как в Мурманске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается ремонт на улице Генерала Щербакова.

Объект готов на 98%. Подрядчик выполнил работы по замене бортового камня и асфальтированию проезжей части на площади почти 4 тысячи кв. метров.

– Самое главное — то, что асфальт у нас уложен до тех температурных режимов и климатических условий, которые не позволили бы проводить подобные работы, – сказала Оксана Астахова. – Задача, которая стояла перед подрядчиком, выполнена, идём в графике. Ещё есть время устранить некоторые недочёты. На данный момент есть вопросы относительно качества асфальта на некоторых участках тротуарного покрытия, в ближайшее время необходимо установить 54 метра дорожного ограждения и благоустроить зелёные зоны вдоль автодороги.

– Просьбы местных жителей будут учтены, – отметил Евгений Никора. – Я сегодня поручил поставить новую, более комфортную остановку общественного транспорта до конца сентября. В конце текущего месяца приеду и проверю, как устраняются выявленные недочёты.

– Благодаря внимательному отношению жителей к текущему ремонту, профессиональной работе специалистов, мы получили действительно качественный объект, ремонт которого закончится в ближайшее время, – прокомментировала Наталия Телибаева.