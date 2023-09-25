Дорожные работы в России по нацпроекту выполнены более чем на 70%. В Мурманской области показатель составляет 71%

В 84 субъектах Российской Федерации — участниках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются масштабные дорожные работы. На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия на региональной и местной сети дорог составляет свыше 106,3 млн кв. м — это 73,2% от плана работ на текущий год.

Сезон ремонта дорог в Мурманской области подходит к завершению. В текущем году в мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные дороги» включены 20 объектов регионального значения – 11 автодорог и 9 мостовых сооружений, а также 18 объектов города Мурманска.

В настоящий момент уже завершены работы на 24 объектах, что составляет 71% от общего числа, ввод которых запланирован в этом году, при этом уже в высокой степени готовности еще 3 объекта (средняя степень готовности 97%).

Завершены работы на региональных дорогах: Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – Зверосовхоз, Кола – ж/д ст. Выходной, Мишуково – Снежногорск (км 0 – км 36 и км 19 – км 38+160) и участки дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

В Ковдорском районе Мурманской области благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы по ремонту участков трассы Пиренга – Ковдор, планируемых к ремонту в 2024 году. Дорожные работы прошли на отрезке с 3 км до 68 км, общая протяженность составила 5 км. Отметим, что ремонтные работы на трассе Пиренга – Ковдор ведутся с 2020 года. Подрядные организации трудились на самых проблемных участках, в общей сложности к нормативам привели свыше 56 км дороги.

Через реку Эйнч на 104 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами на месте старого моста, построенного еще в 1965 году, мостовики построили новое мостовое сооружение. Работы по реконструкции проводились в период в период 2022–2023 годы.

Продолжаются работы на автодороге Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» и на мостовых сооружениях. На мостах через реку Ваенга, Малая средняя, Умболка, Средняя и ручей Верес работы планируется завершить до начала ноября.

Завершение работ в 2024 году запланированы на следующих объектах: реконструкция мостовых сооружений через реку Большая Печенга и Канентьявр, реконструкция и капитальный ремонта автоподъезда к селу Териберка (км 10 – км 20, км 20 – км 35). Ремонтные работы продолжаются согласно графику.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках нацпроекта в областном центре также обновляются участки улично-дорожной сети. На сегодняшний день завершены работы на 15 объектах из 18. В высокой степени готовности находится участок улицы Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин), подъездная дорога к Центру ДЮТиЭ «Парус».

В активной фазе дорожные работы на улице Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе). Все работы в Мурманске планируется завершить до 30 сентября текущего года.

Фото: https://gov-murman.ru