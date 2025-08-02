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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.25 10:00

Дорожные ремонты в Мурманске идут в соответствии с графиком

В столице Кольского Заполярья полным ходом ведётся ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского стратегического плана «На Севере — жить!». Выполнение работ находится под постоянным пристальным контролем региональной власти и органов местного самоуправления.

31 июля дорожные работы в городе проинспектировал «десант» должностных лиц и общественников. Заместитель губернатора — министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев, представители Мурманской областной Думы, активисты партии «Единая Россия» и Народного фронта ознакомились с состоянием дел на отдельных объектах ремонта.

Подходят к концу ремонтные работы на участке проспекта Героев-североморцев на северном выезде из города, от кольца на улице Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда. Единственный пока не устраненный недочёт — торчащие люки на тротуарах. Местные коммуникации принадлежат сторонней организации, однако, как отметил Иван Лебедев, с собственником колодцев удалось договориться, и тротуары в скором времени будут приведены в надлежащий вид.

На 50% выполнен план работ на улице Магомета Гаджиева. Дорога отфрезерована, идёт укладка выравнивающего слоя. Обновленная улица станет для автомобилистов удобным связующим проездом между улицей Свердлова и проспектом Героев-североморцев.

Последние штрихи осталось внести в ремонт участка проезда Связи в районе домов 11 и 13 по улице Старостина. Эта часть проезда ведёт к гимназии №1 и знаменитому «полукруглому» кварталу домов чётной нумерации. Одним из характерных элементов ремонта здесь стала ребристая тактильная плитка, уложенная на поворотах и в ключевых местах тротуаров: она служит для лучшей ориентации в пространстве слабовидящих людей. Такая же плитка появится и на проспекте Героев-североморцев, а впоследствии — в иных местах города.

На сегодняшний день в Мурманске из 15 участков дорожного ремонта в высокой степени готовности находятся 5. Как подчеркнул Иван Лебедев, в целом по городу дорожники укладываются в график, работы идут по плану.

Как сообщает администрация города Мурманска, выездные проверки объектов продолжатся до их сдачи в эксплуатацию.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30529&page=1

 

 

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