Дорожные службы в Мурманске устраняют последствия снегопада

Погода внесла коррективы в работу дорожных служб Мурманска — за сутки в городе выпала почти половина климатической нормы снега. Из-за метели уборка проходит в усиленном режиме.

В ночь с 27 на 28 февраля на улично-дорожной сети города было задействовано 57 единиц специальной техники ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин объехал разные районы города, где проводится уборка.

На сегодняшний день на линию выведено 98 единиц спецтехники. Основное внимание уделяется противогололедной обработке спусков. В ручных работах по очистке лестничных сходов, тротуаров и остановочных пунктов задействовано 125 уборщиков территорий и 25 дорожных рабочих.

Как сообщает администрация города Мурманска, в ближайшие сутки будет проводиться механизированная очистка основных и второстепенных улиц города, внутриквартальных проездов и дворовых территорий, погрузка и вывоз снега, а также обработка проезжей части противогололедными материалами.

С 28 февраля по 1 марта с улиц города планируется вывезти не менее пяти тысяч кубометров снега.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24450&page=1