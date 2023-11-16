Дорожный фонд Мурманской области в 2024 году увеличится почти на четверть – до 11,4 миллиарда рублей

На очередном заседании комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова депутаты обсудили основной финансовый документ региона на будущий год в части реализации мероприятий госпрограммы «Транспортная система» и подпрограммы «Развитие информационного общества и внедрение цифровых технологий».

Во время обсуждения прозвучало, что на государственную программу «Транспортная система» в 2024 году предусмотрено направить более 15,5 миллиарда рублей. Существенная часть средств будет распределена на автомобильные дороги Мурманской области. Среди расходов – реконструкция автоподъезда к селу Териберка, капремонт моста через реку Ёна, автодорог Кола – Мурмаши, Кандалакша – Полярные Зори. Предусмотрены также средства на установку электроосвещения на региональных и межмуниципальных автодорогах.

– Средства на реализацию госпрограммы выделяются весьма значительные, почти в полтора раза больше по сравнению с расходами текущего года, – с удовлетворением отметил Артур Попов. – Считаю, что и распределение этих средств вполне соответствует ожиданиям: на обновление автопарка общественного транспорта будет затрачено 1,3 миллиарда рублей, часть из которых будет направлена на покупку 33-х новых троллейбусов. Лично для меня очень важно решение вопроса по ремонту автодороги Апатиты-Кировск – заложено пять миллиардов рублей. Если всё будет реализовано, область получит серьёзный положительный результат – наши дороги станут безопаснее и чище. Мы на это надеемся и будем контролировать, потому что в дорожный фонд есть вклад и автолюбителей, которые платят транспортный налог.

На организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам будет направлено почти 1,8 миллиарда рублей, более 315 миллионов рублей выделено на субсидии предприятиям на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров, грузов и багажа до ЗАТО г. Островной.

Комитет рекомендовал принять проект закона об областном бюджете на 2024 год и последующий период в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28915/