Дорожный сезон набирает ход: в Мурманске стартовал ремонт ещё пяти крупных участков по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В столице Заполярья продолжаются масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети. В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядные организации приступили к ремонту ещё нескольких значимых объектов, охватывающих как проезжую часть, так и пешеходные зоны.

Среди объектов:

ул. Академика Книповича (от ул. Полярные Зори до ул. Радищева) — специалисты уже ведут подготовку основания под асфальтобетонное покрытие проезжей части с сопутствующим ремонтом тротуаров. Важно отметить, что эта дорога ведет в том числе к Детскому саду №50 (корпус по адресу ул. Книповича, 49 а);

ул. Скальная (с тротуарами) — на очереди одна из ключевых улиц, где будет полностью заменено дорожное полотно и пешеходные дорожки;

ул. Беринга (с тротуарами + лестница, тротуарные ступени), где внимание будет уделено не только дороге, но и вертикальной планировке: здесь отремонтируют лестничные сходы и ступени для безопасного передвижения жителей;

ул. Юрия Гагарина: два участка от просп. Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова — комплексный ремонт проезжей части, тротуаров и примыкающих лестниц, до ул. Гаджиева — завершающий отрезок магистрали будет приведен к нормативу с учетом создание комфортной среды для пешеходов;

ул. Павлика Морозова (от ул. Юрия Гагарина до ул. Свердлова) — завершающая часть маршрута. Помимо асфальтирования дороги, проект включает ремонт тротуаров и восстановление лестничных маршей.

Как отмечает администрация города Мурманска, реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» позволяет производить комплексное развитию улиц — от дорожного полотка до прилегающих территорий.

На всех участках установлены временные знаки организации дорожного движения.

