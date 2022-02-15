ДОСААФ в Мурманской области – отсутствие достаточного финансирования и устаревшая материально-техническая база

О деятельности, планах работы и актуальных проблемах регионального отделения ДОСААФ в Мурманской области шла речь на заседании профильного комитета Думы. В заседании комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных приняли участие депутат Госдумы Татьяна Кусайко, глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители ДОСААФ, военного комиссариата, Северного флота, спортивного сообщества.

С информацией по вопросу выступил исполняющий обязанности председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Мурманской области Антон Сулоев.

Отмечалось, что в числе ключевых задач организации – военно-патриотическое воспитание граждан. Ежегодно проводится не менее 40 мероприятий патриотической направленности. Основное внимание сосредоточено на участии в выполнении федеральных государственных, региональных и местных программ по военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи к труду и защите Отечества. На базе Регионального отделения созданы и действуют три военно-патриотических клуба.

Главная проблема – отсутствие достаточного финансирования и устаревшая материально-техническая база. Практически все мероприятия проводятся за счёт собственных средств.

Отметив важность вопроса, депутаты обратили внимание на необходимость более широкого обсуждения ситуации, в том числе, с участием федеральных органов власти.

Комитет принял информацию к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22811/