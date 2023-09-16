Дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе, учащихся младшего звена — на танцы, подростков — учить иностранные языки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» родители школьников рассказали, в какие секции и кружки ходят их дети. В исследовании приняли участие родители детей 3—17 лет из всех округов страны.

Чаще всего в кружки и секции родители водят младшеклассников 7—12 лет (78%). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 55 и 58% соответственно.

Родители детей 3—6 лет чаще всего отдают их на курсы подготовки к школе (17%). По 14% родителей водят детей-дошкольников на плавание и гимнастику. О том, что дети занимаются танцами, футболом и музыкой сообщили по 11% родителей.

В начальной школе приоритеты меняются. Судя по ответам родителей младшеклассников, их дети чаще всего посещают танцевальные кружки (20%), единоборства (19%) и плавание (18%). 14% родителей отводят детей на рисование (14%), музыку (11%) и иностранные языки (10%).

У старшеклассников самыми популярными внешкольными активностями являются иностранные языки (об этом рассказали 13% родителей), танцы и рисование (по 12%). По 9% родителей отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 7% — на футбол, волейбол и программирование, 5% — на математику.

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, родители стали чаще отдавать детей старше 7 лет на внешкольные занятия, число семей, где кружки посещают дошколята, за 2 года не изменилось. Малышей стали чаще отдавать на футбол и музыку, младшеклассников — на танцы и шахматы, старшеклассников — на рисование и программирование. Интерес к изучению иностранных языков сохранился на уровне 2021 года только в семьях, воспитывающих подростков, дошколят и младшеклассников стали реже отдавать на языковые курсы.

Время проведения опроса: 1—12 сентября 2023 года.