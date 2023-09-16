Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннета в АрктикеГидрографы Северного флота в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море затонувший в 1943 году транспорт «Диксон»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.23 18:00

Дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе, учащихся младшего звена — на танцы, подростков — учить иностранные языки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» родители школьников рассказали, в какие секции и кружки ходят их дети. В исследовании приняли участие родители детей 3—17 лет из всех округов страны.

Чаще всего в кружки и секции родители водят младшеклассников 7—12 лет (78%). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 55 и 58% соответственно.

Родители детей 3—6 лет чаще всего отдают их на курсы подготовки к школе (17%). По 14% родителей водят детей-дошкольников на плавание и гимнастику. О том, что дети занимаются танцами, футболом и музыкой сообщили по 11% родителей.

В начальной школе приоритеты меняются. Судя по ответам родителей младшеклассников, их дети чаще всего посещают танцевальные кружки (20%), единоборства (19%) и плавание (18%). 14% родителей отводят детей на рисование (14%), музыку (11%) и иностранные языки (10%).

У старшеклассников самыми популярными внешкольными активностями являются иностранные языки (об этом рассказали 13% родителей), танцы и рисование (по 12%). По 9% родителей отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 7% — на футбол, волейбол и программирование, 5% — на математику.

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, родители стали чаще отдавать детей старше 7 лет на внешкольные занятия, число семей, где кружки посещают дошколята, за 2 года не изменилось. Малышей стали чаще отдавать на футбол и музыку, младшеклассников — на танцы и шахматы, старшеклассников — на рисование и программирование. Интерес к изучению иностранных языков сохранился на уровне 2021 года только в семьях, воспитывающих подростков, дошколят и младшеклассников стали реже отдавать на языковые курсы.

Время проведения опроса: 1—12 сентября 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске? Ответ знает эксперт «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире05:25«В одну реку дважды». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Россия без террора: Татарстан. Испытание на прочность». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 13% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 19 копеек, доллар подрос на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика