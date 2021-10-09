Дошкольников чаще всего водят на танцы, младшеклассников — на плавание, подростков — учить иностранные языки

Родители дошкольников чаще всего водят детей на танцы, младшеклассников — на плавание или единоборства, подростков чаще всего записывают на занятия иностранными языками. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 1600 родителей детей различных возрастных категорий из всех округов страны.

Чаще всех занимаются в различных кружках и секциях школьники от 7 до 12 лет: о наличии внешкольных активностей в графике ребенка сообщили 74% родителей. Дошкольники и подростки ходят на дополнительные занятия чуть реже: о том, что ребенок проводит так часть свободного времени, рассказали 56% семей с детьми от 3 до 6 лет и 53% родителей детей от 13 до 17 лет. Судя по комментариям, высокий спрос на дополнительное образование объясняется не только желанием организовать досуг и обеспечить разностороннее развитие детей, но и неудовлетворенностью родителей качеством школьного обучения: «Английский язык в школе — скорее формальность».

Чему именно учатся дети? Дошкольников чаще всего водят на танцы (27%), плавание (22%) и курсы подготовки к школе (17%). Также пользуются популярностью различные единоборства (16%), гимнастика и рисование (по 11%). О том, что их малыши осваивают английский, сообщили 9% родителей, играют в футбол — 7%, поют и занимаются с логопедом — по 5%. Еще 4% мам и пап водят детей-детсадовцев в кружки робототехники, по 3% — в театральные студии, на тренировки по шахматам и уроки математики. О занятиях лепкой и хоккеем рассказали по 2% опрошенных.

В число самых популярных дополнительных занятий школьников от 7 до 12 лет входят плавание, единоборства (по 19%), иностранные языки, танцы, рисование (по 16%) и музыка (13%). При этом если дошкольники изучают в основном английский язык, то у школьников список гораздо шире: в свободное время они штудируют также французский, немецкий или китайский. Каждый десятый опрошенный сообщил, что ребенок играет в футбол, 7% — что занимается гимнастикой, 5% — программированием. По 4% родителей рассказали, что их дети проводят свободное время в театральном и робототехническом кружках, по 3% — что посещают тренировки по волейболу, шахматам и дополнительные занятия по математике. Баскетболом занимаются дети 2% респондентов.

У подростков от 13 до 17 лет на первое место выходят иностранные языки — в соответствующих кружках занимаются дети 13% опрошенных. О занятиях ребенка единоборствами и танцами рассказали по 12% родителей, плаванием — 11%, футболом и музыкой — по 10%. По 8% респондентов сообщили, что их дети ходят на рисование и в волейбольную секцию, 5% — в театральную студию. О посещении тренировок по шахматам, баскетболу и дополнительных занятиях по математике и программированию рассказали по 2% родителей.