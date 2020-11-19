Дошкольные учреждения города стали победителями и призёрами регионального конкурса «Детский сад Мурманской области – 2020»

Сегодня их руководителей поздравил глава муниципального образования город Мурманск.

– Уровень дошкольного образования в нашем городе традиционно высокий. Это подтверждают не только многочисленные конкурсы регионального и федерального уровней, но и успехи наших детей в обычной жизни, – сказал Андрей Сысоев. – Все это благодаря слаженной работе людей, которых можно без преувеличения назвать командой единомышленников, бесконечно преданных своему делу и горячо любящих его. Также нельзя не отметить фундаментальные знания мурманских педагогов и воспитателей, абсолютное понимание целей и задач, а также постоянное желание расти и развиваться.

По данным системы добровольной сертификации информационных технологий система дошкольного образования города Мурманска вошла в 10 лучших из 52 столиц субъектов Российской Федерации.

Областной конкурс «Детский сад Мурманской области» является традиционным. В 2020 году он прошел под девизом «Детский сад - планета здоровья». В конкурсе приняли участие 36 учреждений из 13 муниципалитетов. Мурманск представляли 9 детских садов.

МБДОУ г. Мурманска № 128 – победитель в номинации «Детский сад: навигатор сохранения и укрепления здоровья ребенка»;

МБДОУ г. Мурманска № 127 – 2 место в номинации «Детский сад: навигатор сохранения и укрепления здоровья ребенка»;

МБДОУ г. Мурманска № 50 – 2 место в номинации «Современный детский сад: территория здоровья».

Победители и призеры успешно представили опыт внедрения инновационных технологий физического развития и оздоровления детей, создания современной комфортной среды для маленьких северян.