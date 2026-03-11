Дошкольные учреждения Мончегорска активно развиваются благодаря конкурсу социальных проектов ПАО «ГМК «Норильский Никель» «Люди территории»

В сентябре 2025 года в рамках данного проекта мончегорский детский сад №28 реализовал уникальный мини-музей под открытым небом «Северное сияние», включающий экспонаты, отражающие богатое природное разнообразие Кольского полуострова.

В течение полугода воспитанники детского садика активно изучали флору и фауну региона, знакомились с традициями коренных народов Севера, и узнавали про животных нашего края, их особенности, повадки и привычки. Малыши также осваивали профессию экскурсовода и учились бережному отношению к природе и экологии.

10 марта прошло итоговое мероприятие, на котором вместе с экскурсоводом, Профессором и Лесовиком ребята закрепили, полученные за время существования мини-музея, знания и в игровой форме отточили свои умения. Гостем мероприятия стала Ольга Островецкая – председатель Совета депутатов города Мончегорска.

«Видно, что детям это действительно интересно. Они с большим интересом вовлечены в процесс изучения экспонатов. Хорошо, что этот музей под открытым небом можно посещать в любое время, как с родителями, так и с воспитателями. Здорово, что в нашем городе есть такая возможность – участвовать в этом уникальном проекте. Огромное спасибо за это «Норникелю»! Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто реализовывает эти проекты, ведь люди вкладывают в них свою душу, с большим вниманием и любовью относятся к ним. Желаю не останавливаться на достигнутом и обязательно участвовать ещё, чтобы развивать территории и Мончегорск», - подчеркнула Ольга Островецкая.

Воспитанники детского садика по завершении мероприятия получили медали «Юный сотрудник музея «Северное сияние» и теперь сами могут проводить там занимательные и полезные экскурсии.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/538912/#&gid=1&pid=7