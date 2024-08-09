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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 11:00

Дошкольные учреждения Мурманска готовятся к новому учебному году

Готовность второго корпуса детского сада №123 в Мурманске в среду, 7 августа, оценил глава регионального парламента Сергей Дубовой. Напомним, новый корпус открылся в 2022 году благодаря национальному проекту «Демография».

Парламентарий осмотрел внутренние помещения дошкольного учреждения, благоустроенную территорию возле здания, а также пообщался с руководством детсада:

— В детском саду созданы все необходимые условия для развития дошколят. Большое внимание уделяется внедрению современных образовательных технологий и повышению квалификации воспитателей. Работает много талантливой молодёжи. Поэтому совершенно неудивительно, что «Белоснежка» занимает 30 место по качеству образования среди дошкольных учреждений России.

Кроме этого, Сергей Дубовой заострил внимание на результатах благоустройства уличной территории за летний период. С целью экологического воспитания юных северян здесь появился свой «огород» и «лесная аптека». С заведующей ДОУ Ольгой Патлаенко парламентарий обсудил план дальнейшего озеленения территории, что позволит создать современную прогулочную зону для изучения зелёных насаждений и наблюдений за ними.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30553/

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