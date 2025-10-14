Дошколята Мурманска приняли активное участие в празднике «Спортивный фейерверк»

Вытянуть репку, собрать сказку, быстрее соперника преодолеть препятствия на маршруте, эти и другие занятные приключения ждали сегодня юных мурманчан на празднике «Спортивный фейерверк».

Программу состязаний для маленьких спортсменов подготовили талантливые воспитатели детского сада №15, а провел весёлые эстафеты всеми любимый мульт-персонаж Домовенок.

Ребята устроили танцевальный флешмоб, а затем вместе с Домовенком выполняли задания, участвовали в спортивных играх и вспоминали любимые русские народные сказки.

Как отмечает администрация горда Мурманска, праздник удался благодаря усилиям педагогов, а также обновлению территории детского сада в рамках программы «На Севере – твой проект». Теперь здесь есть все необходимое для укрепления здоровья дошколят, проведения активных игр и дружеских состязаний.

Этим летом в рамках губернаторской программы на радость юным мурманчанам преобразились 6 территорий школ и детсадов города-героя. У школы №50 воплощён в жизнь проект «Дети севера». На территории школы №4 в Росляково появилась яркая спортивная площадка «Юность», а рядом со школой №20 разместилось современное пространство, где дети могут активно и безопасно проводить время. Для воспитанников детского сада №104 открыта игровая площадка «Территория детства», а в детском саду №2 реализован проект «Мир без опасности».

