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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.24 17:00

Доска почёта: состояние российских миллиардеров в 2023 году выросло на $50 млрд

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в 2023 году на 50,012 миллиарда долларов после снижения в 2022 году на 93,753 миллиарда; больше всех прибавил совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 9,29 миллиарда, достигнув 24,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА «Новости» на основании данных рейтинга «Bloomberg Billionaires Index» (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчёт осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 2 января составляет 328,53 миллиарда долларов.

Самым богатым из них остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, который за год увеличил состояние на 2,49 миллиарда долларов, до 31,1 миллиарда. Второе место занимает совладелец компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, чей капитал поднялся на 2,83 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда. Третье место сохранил за собой Вагит Алекперов.

Четвёртую строчку занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который увеличил состояние на 4,08 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда. На пятом месте — Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), который разбогател на 2,61 миллиарда долларов, его состояние сейчас оценивается в 21,1 миллиарда. Шестое место занял основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов, состояние которого увеличилось на 2,2 миллиарда долларов — до 20,9 миллиарда.

Седьмым стал бывший бенефициар компаний «ЕвроХим» и «СУЭК» Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта позапрошлого года, подпав под санкции ЕС), чьё состояние увеличилось на 5,67 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда. Восьмую строчку в списке занял Михаил Прохоров (группа «Онэксим»): его состояние увеличилось на 2,53 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда.

Девятое место занял совладелец «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко, чьё состояние увеличилось на 2,36 миллиарда долларов и составляет 14,2 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман, чьё состояние выросло на 1,01 долларов, до 12,3 миллиарда.

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