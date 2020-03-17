Досрочный период ЕГЭ в России переносится из-за коронавируса

Старт досрочного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ), перенесен. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Новые сроки проведения ЕГЭ будут определены в ближайшее время. По её словам, изменения в расписании экзаменов произойдут без ущерба для участников ЕГЭ, сдающих экзамены и поступающих в вузы.

«Будут внесены изменения в единое расписание проведения ЕГЭ, перенесен срок досрочной сдачи экзамена», - заявила Татьяна Голикова.

Кроме того, в ближайшее время в Минпросвещения и Рособрнадзоре будет создана рабочая группа по работе с регионами, будет принят единый порядок организации сопровождения образования в дистанционной форме.

Справочно: досрочный период ЕГЭ-2020 в этом году должен был начаться 20 марта и завершиться 13 апреля. Основной период должен пройти с 25 мая по 29 июня.

Всего на участие в ЕГЭ в Мурманской области в 2020 году зарегистрировались 3837 человек, из них 137 - на участие в досрочном периоде.