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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.20 10:45

Доставить рыбу с Камчатки в Мурманск дешевле, чем из Заполярья в Москву

На минувшей неделе, 18 июня, в Росрыболовстве состоялось заседание рабочей группы по организации постоянной судоходной линии для транспортировки рыбной продукции по Северному морскому пути. Эксперты отметили, что высокие цены на доставку рыбопродукции из Мурманска и Архангельска автотранспортом «утяжеляют» тариф полярной логистики для дальневосточной рыбы, передает «Кам24».

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, доставка рыбопродукции Северным морским путем подразумевает дальнейшую её перевозку в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города европейской части России автомобильным или железнодорожным транспортом, но доставка автотранспортом пока стоит дорого. Если цену не снизить – Севморпуть не будет работать в полную силу.

При условии осуществления регулярных рейсов стоимость морской доставки рыбопродукции из Петропавловска-Камчатского в Мурманск составит 6-6,5 рубля за килограмм, а автомобильной из Мурманска в города европейской части России - от 8 до 15 рублей, отметили участники прошедшего в Росрыболовстве заседания. По различным оценкам, стоимость провоза двадцатифутового рефконтейнера может варьироваться в пределах от 163 тысяч рублей до более 300 тысяч рублей за рейс. Сегодня для доставки рыбопродукции из Мурманска или Архангельска необходимо направить туда фуры из Петербурга или Москвы, а груженные фуры – уже в место доставки. Протяженность этого маршрута - около 4000 километров.

Ранее Герман Зверев уже обращал внимание рабочей группы на необходимость состыковки морской и сухопутной логистики. «Важно понять баланс автомобильных и железнодорожных перевозок рыбопродукции из Мурманска и Архангельска в главные перевалочные центры европейской части России, понять изменения в дислокации специализированного подвижного состава при изменении маршрутизации с Дальнего Востока к портам Белого и Баренцева моря, оценить потребность расширения холодильно-складских мощностей Мурманска и Архангельска», – отмечал глава ведущего рыбацкого объединения страны.

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