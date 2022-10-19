Доставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика

В XXI веке есть целый ряд возможностей, упрощающих жизнь человека. Доставить букет в любую точку страны стало возможным благодаря специальным сервисам доставки. Курьерская служба Русский букет подготовила десятки вариантов на разные случаи жизни. Сервис принимает как одиночные заказы, так и корпоративные, подходящие под праздники и мероприятия. Пользователи могут воспользоваться услугами компании, и тогда доставка цветов в СПб станет в разы проще. Особое внимание следует уделить каждому доступному цветку, к примеру, гортензии.

Произведениями искусства остаются изящные букеты. Цветочная композиция не оставит равнодушным ни женщину, ни мужчину. Это универсальный цветок, подходящий как под строгие композиции, так и под нежные, лёгкие. Быстрая доступна на сайте курьерской службы «Русский Букет». Сделать заказ легко как с телефона, так и через компьютер.

Особенности букетов из гортензий

Виды гортензий удивляют своим разнообразием. В палитре встречаются белые и голубые оттенки, розовые и салатные. Для любителей насыщенных цветов будут интересны синие и фиолетовые расцветки. Всего есть 4 наиболее популярных в флористике вида гортензий:

Метельчатая. Декоративная, с пышной белой шапкой, она подходит под нежные композиции с ромашками и розами. Характерной особенностью для данного вида является розовение соцветий к осени.

Садовая. Шарообразные, приплюснутые бутоны, которые эффектно будет выглядеть с нарциссами и пионами.

Пильчатая. Шарообразная, приплюснутая, основное отличие от садовой - разнообразие расцветок. Она может быть как ярко-голубой, так и нежно-розовой.

Саржента. Целый набор соцветий в одном бутоне, почти единый букет. Растения отличаются зелёными, почти болотного цвета листьями.

Стоит отметить одну особенность гортензии, из-за которой она привлекает сотни людей. У цветка нет лепестков, есть большой чашелистник. Обеспечив гортензию водой, пользователи смогут долго наслаждаться красотой букета. Достаточно заказать букет на сайте sankt-peterburg.rus-buket.ru и наслаждаться ароматом и внешним видом композиции ещё долгое время. Важен только грамотный уход, в таком случае, букет прослужит дольше.

Значение гортензий

Каждый цветок несёт в себе устоявшуюся символику. Зная обозначение растения проще собрать особенный подарок, с глубоким смыслом. В народе принято считать, что гортензия - цветок защитник. Раньше считали, что он сбережёт от дурного глаза и помысла.



Среди символов гортензии можно выделить такие приятные послания как:

искренность и серьезность намерений;

радость за уют;

душевное тепло человека;

нежность и привязанность.

Как и сирень, гортензию можно дарить с намёком на избрание спутника жизни, с которым или которой девушка или парень могли бы прожить всю жизнь. Такое романтическое описание несёт в себе величественная и изящная гортензия. Заказать букет пользователи могут уже сейчас, из любого удобного места. Сайт sankt-peterburg.rus-buket.ru принимает заявки круглосуточно.

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