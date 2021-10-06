Доставка квадрокоптером большой партии «симок» в исправительную колонию Мурманска сорвалась

Запрещённые предметы — телефон и 187 сим-карт различных операторов, пытались доставить в мурманскую колонию с помощью квадрокоптера.

Звук подлетающего к режимной территории квадрокоптера услышали сотрудники исправительной колонии №17. «Беспилотное воздушное судно, не долетев до предполагаемого пункта назначения, скрылось в неизвестном направлении», — сообщает УФСИН по Мурманской области.

Как пишет ИА «СеверПост», при осуществлении обхода внешней территории колонии сотрудники обнаружили на земле свёрток белого цвета. Внутри свёртка оказался один мобильный телефон 187 сим-карт различных операторов сотовой связи, USB-кабель с зарядным устройством и наушники», - сообщили в УФСИН.

По данному факту проводится проверка, сообщает УФСИН России по Мурманской области.