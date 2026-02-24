Доставка рыбы с Камчатки по Северному морскому пути в западную часть страны не выгодна

Об этом заявил представитель «Океанрыбфлота» Александр Бояркин.

Как пишет РАИ «Камчатка-Информ», мнение менеджера крупнейшей рыбопромышленной компании Камчатки опубликовал журнал «РЖД-партнёр». Александр Бояркин отметил, что опыт использования СМП камчатскими рыбопромышленниками выявил ряд недостатков.

Это нехватка контейнеров и длительные ожидания при оформлении перевозки. Кроме того, происходила несостыковка расписания атомного лихтеровоза «Севморпуть» с ходом промысла во время лососевой путины.

«Проблема и в том, что продажи с Камчатки идут немного тяжелее в западные регионы… Это долгие деньги, что для нас сейчас невозможно: мы хотим продавать и получать деньги сразу, чтобы закрывать свои потребности в части кредитов и оплаты топлива и зарплат», – пояснил Бояркин.

Для камчатских рыбных компаний безальтернативной остаётся доставка рыбы в Приморье с последующей реализацией с борта судна напрямую клиентам, которые забирают продукцию не только в контейнеры, но и в специализированные вагоны, а затем вывозят на запад страны.