Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» по внедрению решений, направленных на улучшение ситуации с вывозом отходов

15 мая в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора АО «Ситиматик» Дмитрия Лесникова и заместителя губернатора Мурманской области — министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Аллы Истоминой. В ходе диалога стороны обсудили текущие задачи в сфере обращения с отходами и меры по повышению качества услуг для жителей региона.

АО «Ситиматик» подтвердило готовность усилить работу в условиях возросшей нагрузки: за последние полтора года объемы ТКО и крупногабаритных отходов в Мурманской области, как и в других регионах России, существенно выросли. Это создаёт дополнительные вызовы для оператора, особенно в условиях арктического климата. Компания подчеркнула, что уже предпринимает шаги для решения вопросов с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, включая закупку дополнительного транспорта.

Дмитрий Лесников отметил важность сотрудничества с правительством региона: «Наш приоритет — комплексный подход, который обеспечит как экологическую безопасность, так и повышение качества услуг. Совместные усилия помогут не только устранить текущие сложности, но и сократить количество обращений граждан, выводя регион в «зелёную зону» по этому показателю».

Алла Истомина подчеркнула, что сфера обращения с отходами остаётся в фокусе внимания региональных властей. Итогом встречи стала договорённость о разработке «дорожной карты» по внедрению решений, направленных на улучшение ситуации с вывозом отходов. Под оперативным руководством заместителя генерального директора АО «Ситиматик» Ярослава Родикова, принимавшего участие в совещании, уже прорабатываются конкретные шаги в деятельности Мурманского филиала в рамках достигнутых договоренностей.

АО «Ситиматик» остается ключевым партнёром регионов в реализации проектов по обращению с отходами, внедряя современные технологии и стандарты в соответствии с национальным проектом «Экологическое благополучие». Взаимодействие с Мурманской областью подтверждает нацеленность компании на долгосрочное сотрудничество для улучшения экологической обстановки и качества жизни населения.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».