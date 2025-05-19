В Мурманске будет работать гастрономическая ярмарка арктической кухниЛюди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футбол
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.25 14:00

Достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» по внедрению решений, направленных на улучшение ситуации с вывозом отходов

15 мая в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора АО «Ситиматик» Дмитрия Лесникова и заместителя губернатора Мурманской области — министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Аллы Истоминой. В ходе диалога стороны обсудили текущие задачи в сфере обращения с отходами и меры по повышению качества услуг для жителей региона.

АО «Ситиматик» подтвердило готовность усилить работу в условиях возросшей нагрузки: за последние полтора года объемы ТКО и крупногабаритных отходов в Мурманской области, как и в других регионах России, существенно выросли. Это создаёт дополнительные вызовы для оператора, особенно в условиях арктического климата. Компания подчеркнула, что уже предпринимает шаги для решения вопросов с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, включая закупку дополнительного транспорта.

Дмитрий Лесников отметил важность сотрудничества с правительством региона: «Наш приоритет — комплексный подход, который обеспечит как экологическую безопасность, так и повышение качества услуг. Совместные усилия помогут не только устранить текущие сложности, но и сократить количество обращений граждан, выводя регион в «зелёную зону» по этому показателю».

Алла Истомина подчеркнула, что сфера обращения с отходами остаётся в фокусе внимания региональных властей. Итогом встречи стала договорённость о разработке «дорожной карты» по внедрению решений, направленных на улучшение ситуации с вывозом отходов. Под оперативным руководством заместителя генерального директора АО «Ситиматик» Ярослава Родикова, принимавшего участие в совещании, уже прорабатываются конкретные шаги в деятельности Мурманского филиала в рамках достигнутых договоренностей.

АО «Ситиматик» остается ключевым партнёром регионов в реализации проектов по обращению с отходами, внедряя современные технологии и стандарты в соответствии с национальным проектом «Экологическое благополучие». Взаимодействие с Мурманской областью подтверждает нацеленность компании на долгосрочное сотрудничество для улучшения экологической обстановки и качества жизни населения.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Мурманской области упали на 2% за год, но всё равно превысили средний доход местного жителя-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на неудовлетворительную работу управляющей компании в 2024 году-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»