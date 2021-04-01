Достижение показателей нацпроекта «Экология» в части ТКО обсудили на онлайн-конференции

Лучший региональный опыт по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили 31 марта в рамках онлайн-конференции на базе общефедерального отраслевого журнала «Вестник». С докладом о ситуации в Мурманской области на мероприятии выступила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова.

Создание современной и эффективной системы обращения с ТКО, а также условий для их вторичной переработки является приоритетной задачей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

Для этого в Мурманской области было реализовано концессионное соглашение между региональным правительством и АО «Управление отходами», результатом которого стало строительство в северной технологической зоне области полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса «Экотехнопарк» и сети мусороперегрузочных станций.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, реализация проекта позволила снизить объём захоронения отходов и создать условия для перехода на экономику замкнутого цикла.

В течение 2020 года в регионе прорабатывались и принимались решения о совершенствовании отрасли, в том числе о поэтапном изменении схемы потоков отходов с учетом их перенаправления на крупные объекты обработки и размещения – Экотехнопарк, Завод по термической обработке отходов.

Так, изменение действующей схемы пройдет в три этапа и завершится в 2023 году включением южной части региона.

«Комплексный подход к реализации проекта плюс ряд принятых решений по дозагрузке существующих объектов позволили не только достичь, но перевыполнить плановые показатели нацпроекта как в 2019, так и в 2020 году», – в завершение доклада подчеркнула Алёна Кузнецова.

Практическим опытом организации деятельности по обращению с ТКО в регионе поделились представители Мурманского филиала АО «Управление отходами».