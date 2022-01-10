Мурманская область. Арктика (16+)10.01.22 12:00
Достижения есть! Портовики подводят итоги ушедшего года
АО «Мурманский морской торговый порт» открывает первую рабочую неделю 2022 года интересным видеоотчётом «Календарь событий ММТП за 2021 год».
Портовики предлагают нам в первый рабочий день в этом году ещё раз вспомнить, сколько всего было сделано специалистами градообразующего предприятия за прошедший год.
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