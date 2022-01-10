Достижения есть! Портовики подводят итоги ушедшего года

АО «Мурманский морской торговый порт» открывает первую рабочую неделю 2022 года интересным видеоотчётом «Календарь событий ММТП за 2021 год».

Портовики предлагают нам в первый рабочий день в этом году ещё раз вспомнить, сколько всего было сделано специалистами градообразующего предприятия за прошедший год.