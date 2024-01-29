Муниципалитеты Мурманской области могут получить дополнительные средства для создания доступной средыДостижения топливно-энергетического комплекса Мурманской области представлены на международной выставке «Россия»
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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.24 11:30

Достижения топливно-энергетического комплекса Мурманской области представлены на международной выставке «Россия»

27 января стартовал отраслевой День энергетики на выставке «Россия», ключевым событием которого стало выступление вице-премьера Александра Новака на пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития».

В состав делегации вошли представители ключевых энергокомпаний региона: АО «Мурманская электросетевая компания», АО «МЭС», АО «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, программой также предусмотрены экспертные панели, посвященные электроэнергетике как драйверу роста экономики и новым стратегиям для нефтегазового комплекса.

«Энергетика играет ключевую роль в успешном развитии нашей страны и каждого региона, обеспечивая энергией промышленность, социальные объекты, транспорт, дома миллионов наших граждан. Энергетический комплекс России является одним из самых крупных, разнообразных и эффективных в мире, и на таких отраслевых мероприятиях, как международный форум «Российская энергетическая неделя», День энергетики на выставке-форуме «Россия», есть возможность продемонстрировать достижения отечественной промышленности широкой аудитории», – накануне отметил Александр Новак.

Делегацию Мурманской области возглавил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

«Энергетический комплекс Мурманской области – уникален в своем разнообразии. Сочетает в себе основные виды генерации. Учитывая возрастающее количество крупных потребителей, наша основная задача на ближайшие годы - развивать электросетевое хозяйство, модернизировть теплоэнергетичесий комплекс. Кроме этого, в активной фазе взаимодействие по газификации региона», – подчеркнул Александр Кобытев.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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