Достопримечательности Мурманской области представлены на выставке в Пскове

В Пскове открылась выставка, посвящённая 10-летию проекта «Серебряное ожерелье России».

«Серебряное ожерелье России» – межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих древние исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых находятся уникальные памятники истории, культуры и природы, а также объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В создании выставки приняли участие Туристские информационные центры регионов-участников проекта: Мурманской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Организатором выставки выступил – Туристский информационный центр Псковской области.

«Каждый регион постарался представить самые значимые объекты, свои достопримечательности. На каждом баннере присутствует герб региона, логотип Туристского информационного центра и Qr-код», – подчеркнула директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Ознакомиться с достопримечательностями Мурманской области, узнать о культуре и истории региона, насладиться прекрасными видами Заполярья, жители и гости Псковской области смогут до 1 марта 2023 года, сообщает региональный комитет по туризму.

Фото: https://gov-murman.ru