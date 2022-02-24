Достойная стипендия — от 20 тысяч, для счастья - 150 тысяч рублей в месяц: студенты поделились своими финансовыми мечтами

По мнению студентов, достойная стипендия в Москве — это 20700 рублей, в Санкт-Петербурге — 20 тысяч рублей, что близко к уровню МРОТ в этих городах. Для счастья же молодёжи нужно значительно больше: 158 тысяч рублей в месяц в столице и 148 тысяч в городе на Неве. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 студентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Среднестатистический московский студент считает, что достойная стипендия — это 20700 рублей У петербуржской вузовской молодёжи запросы чуть ниже — в среднем 20 тысяч рублей При этом юноши обычно называют суммы больше, чем девушки: так, в Москве молодые люди считают достойной стипендией 21400 рублей (тогда как девушки — 20300 рублей), в Санкт-Петербурге — 20100 рублей (против 18600 рублей среди девушек).

Как видим, студенческие пожелания относительно стипендии близки к уровню минимального размера оплаты труда: в Москве это 21371 рублей, а в Санкт-Петербурге — 21500 рублей. «Студентам приходиться искать подработку, а достойные стипендии могли бы дать возможность тратить энергию только на учёбу», — комментируют молодые люди.

А сколько денег необходимо для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? Московскому студенту нужно в среднем 158 тысяч рублей в месяц, петербуржскому — 148 тысяч рублей. Опрошенные уточняют, что такая сумма была бы оптимальна именно на этом этапе жизни, когда ещё не надо содержать семью и платить за жильё по рыночной цене (многие студенты живут в общежитиях). Запросы юношей существенно выше, чем девушек: молодым людям в столице для счастья нужно 169 тысяч рублей (девушкам — 138 тысяч рублей), в городе на Неве — 157 тысяч рублей (девушкам — 137 тысяч рублей). Для сравнения, среднестатистический москвич старше 18 лет считает, что для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц, петербуржец — 192 тысячи рублей.