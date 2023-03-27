Достойные условия для людей и документов - в архиве АО «ММТП» выполнен капитальный ремонт

В помещении архива АО «Мурманский морской торговый порт» выполнен капитальный ремонт. Его необходимость была обусловлена как новыми требованиями к хранению документов, которые были введены в последние годы, так и стремлением обеспечить максимально комфортные условия для работы с ними.

«Обеспечение сохранности документов – один из важнейших вопросов документооборота, тем более, когда речь идет об информации, которая необходима гражданам на протяжении длительного времени. Документы, которые хранятся в нашем архиве, по-настоящему востребованы, а выполненный ремонт позволит обеспечить их сохранность и надлежащее хранение на долгие годы», - подчеркнула руководитель отдела информационного и документального обеспечения АО «ММТП» Инна Смирнова.

Как пояснили в отделе информационного и документального обеспечения АО «ММТП», в архиве АО «Мурманский морской торговый порт» собраны и хранятся документы постоянного срока хранения, которые отражают деятельность порта: приказы по основной деятельности, коллективные договоры, статистические отчёты, а также документы по личному составу и др.

«Ежегодно мы обрабатываем сотни запросов, которые поступают от работников и ветеранов нашего предприятия. Как правило, они обращаются к нам за документами, которые необходимы для подтверждения различных сведений», - рассказала старший архивариус АО «ММТП» Ольга Голдобина.

Теперь помещения архива порта полностью преобразились. При проведении ремонта были использованы безопасные материалы, установлены удобные стеллажи и современная система пожаротушения. Слова особой благодарности работники архива адресуют тем, кто помогал и обеспечивал проведение ремонта: ведущему инженеру отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «ММТП» Оксане Фатыховой, главному инженеру отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «ММТП» Петру Блинцову, начальнику отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «ММТП» Андрею Иванову, и.о. начальника грузового района №2 АО «ММТП» Владимиру Щербакову, начальнику складского хозяйства грузового района №2 АО «ММТП» Виктории Ильиной, начальнику грузового склада №2 грузового района №2 АО «ММТП» Елене Малашевской и работникам укрупненной комплексной бригады №15 грузового района №2 АО «ММТП». Благодаря им даже во время ремонта архив не переставал работать.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251258%2Fwall-149919532_3064