Доступное жильё россиянам и повышение рождаемости в стране – главные темы заседания Совета законодателей РФ

Вчера глава регионального парламента Сергей Дубовой принимал участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Заседание вели сопредседатели Совета законодателей – председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В центре внимания вопрос обеспечения доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры: практики, проблемы и решения.

По словам Вячеслава Володина, эта доступность должна быть одинаковой для всех — как для проживающих в Москве, так и на Камчатке, в Мурманске или Костроме. Доступное, комфортное жильё и развитая инфраструктура напрямую влияют на повышение рождаемости и на уровень качества жизни семей, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Прозвучало, что государством предложен ряд инструментов, механизмов, программ, которые с учётом национальных приоритетов требуют точечной корректировки, донастройки и обновления.

- Развивать жилищную инфраструктуру, возрождать жилищное строительство, обеспечивать доступность жилья для граждан на территории региона позволяют программы «Свой дом в Артике», «Гектар Арктики», «Семейная ипотека», «Арктическая ипотека», а также определение опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации объединенных в три агломерации Мурманской области и утверждение долгосрочных планов их комплексного социально-экономического развития, - отметил Сергей Дубовой. - Показатель по вводу жилья, установленный на 2025 год в рамках федерального проекта «Жильё», уже выполнен Мурманской областью на 176%. Большое внимание в нашем регионе уделяется строительству и капитальному ремонту социальных объектов, объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта. Говорилось и о том, что есть проблемы, которые придётся решать региональной власти совместно с федеральным центром. И Мурманская областная Дума готова участвовать в этой важной для людей работе.

Сергей Дубовой также принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, которая состоялась накануне. На ней обсуждался ход Стратегии пространственного развития РФ на период до 20230 года. Как подчеркивалось, вопросы пространственного развития должны отвечать задачам обеспечения безопасности страны и повышения народонаселения, закрепления людей на местах.

- Действующий в нашем регионе стратегический план «На Севере - Жить!» является примером системной работы в этом направлении, - подчеркнул Сергей Дубовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33606/