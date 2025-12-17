Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 15:00

Доступное жильё россиянам и повышение рождаемости в стране – главные темы заседания Совета законодателей РФ

Вчера глава регионального парламента Сергей Дубовой принимал участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Заседание вели сопредседатели Совета законодателей – председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В центре внимания вопрос обеспечения доступности жилья и развитие жилищной инфраструктуры: практики, проблемы и решения.

По словам Вячеслава Володина, эта доступность должна быть одинаковой для всех — как для проживающих в Москве, так и на Камчатке, в Мурманске или Костроме. Доступное, комфортное жильё и развитая инфраструктура напрямую влияют на повышение рождаемости и на уровень качества жизни семей, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Прозвучало, что государством предложен ряд инструментов, механизмов, программ, которые с учётом национальных приоритетов требуют точечной корректировки, донастройки и обновления.

- Развивать жилищную инфраструктуру, возрождать жилищное строительство, обеспечивать доступность жилья для граждан на территории региона позволяют программы «Свой дом в Артике», «Гектар Арктики», «Семейная ипотека», «Арктическая ипотека», а также определение опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации объединенных в три агломерации Мурманской области и утверждение долгосрочных планов их комплексного социально-экономического развития, - отметил Сергей Дубовой. - Показатель по вводу жилья, установленный на 2025 год в рамках федерального проекта «Жильё», уже выполнен Мурманской областью на 176%. Большое внимание в нашем регионе уделяется строительству и капитальному ремонту социальных объектов, объектов образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта. Говорилось и о том, что есть проблемы, которые придётся решать региональной власти совместно с федеральным центром. И Мурманская областная Дума готова участвовать в этой важной для людей работе.
Сергей Дубовой также принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, которая состоялась накануне. На ней обсуждался ход Стратегии пространственного развития РФ на период до 20230 года. Как подчеркивалось, вопросы пространственного развития должны отвечать задачам обеспечения безопасности страны и повышения народонаселения, закрепления людей на местах.

- Действующий в нашем регионе стратегический план «На Севере - Жить!» является примером системной работы в этом направлении, - подчеркнул Сергей Дубовой.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33606/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»