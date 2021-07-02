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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.21 14:30

«Доступный Север»: в Заполярье утверждена комплексная программа развития доступной среды для граждан с инвалидностью

Губернатор Андрей Чибис утвердил комплексную программу Мурманской области «Доступный Север» на 2022 – 2025 годы.

Программа направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. До 2025 года на эти цели планируется направить более 1,45 млрд рублей, из них: федеральный бюджет – 48 млн рублей, областной бюджет – 159,2 млн рублей, местные бюджеты – 42,6 млн рублей, внебюджетные источники – 1,2 млрд рублей.

Основу программы составили мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы формирования доступной среды для инвалидов, привлечению внимания общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, оценке уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг в различных сферах: социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.

Также в программу включены мероприятия по развитию дистанционного образования детей с инвалидностью и движения «Абилимпикс», особое внимание уделено адаптации объектов социальной инфраструктуры.

Важный аспект программы «Доступный Север» – охват мероприятиями практически всех приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов, а консолидация бюджетов всех уровней позволит повысить доступность для инвалидов социально значимых объектов до необходимого уровня.

Участниками программы являются семь региональных исполнительных органов государственной власти и 11 органов местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области проживает 30534 инвалидов, в том числе 2899 детей-инвалидов.

Комплексная программа Мурманской области «Доступный Север» на 2022 – 2025 годы утверждена постановлением правительства Мурманской области от 30.06.2021 №430-ПП.

 

 

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