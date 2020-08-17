Доверчивые жители Мурманской области из-за уловок мошенников только в августе уже лишились 6 миллионов рублей

С начала года сотрудниками полиции зарегистрировано почти 800 преступлений, связанных с интернет-мошенничествами. Только с начала текущего месяца жертвами злоумышленников стали десятки граждан, лишившиеся в общей сумме 6 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, наиболее распространённые в настоящее время мошенничества и кражи с использованием ИТ связаны с сообщениями о блокировке банковской карты, о подозрительных операциях по карте. К данным видам преступлений добавились ещё и мошенничества с помощью сайтов бесплатных объявлений.

Схемы, которые используют злоумышленники, как правило, знакомы жителям региона, но число жертв телефонных мошенников растёт с каждым днём.

Гражданам приходит сообщение о том, что банковская карта заблокирована, либо поступает звонок от лица, представляющегося сотрудником службы безопасности какого-либо банка, который сообщает о подозрительных операциях, производимых по карте. Введенные в заблуждение клиенты кредитных или расчётных организаций вступают в контакт с мошенниками, целью которых является получение конфиденциальной личной информации (например, реквизиты банковской карты и личного опознавательного номера – PIN). Как только злоумышленники получают эту информацию, деньги будут сняты со счёта.

Ещё одной уловкой, которую используют мошенники, чтобы узнать значимую информацию о банковском счёте потерпевшего, является сообщение от якобы сотрудников банка о начислении бонусных баллов с предложением их активировать.

Мошенниками постоянно придумываются новые способы совершения преступлений.

Так, на территории Мурманской области участились случаи, когда мошенники на интернет-сайтах предлагают услуги по продаже и доставке различных товаров на условиях предоплаты. Граждане делают заказ, затем оплачивают покупку с помощью электронных кошельков либо иным способом и тщётно ждут доставки.

Следует насторожиться, если откликнувшийся на объявление покупатель настаивает на оплате товара исключительно на вашу банковскую карту. При этом мошенники просят номер карты, секретные данные с её обратной стороны, коды из приходящих из банка СМС для подтверждения операции или доступа в ваш онлайн-банкинг. Получив доступ к вашему счёту, мошенник может снять не только наличные средства с дебетовой карты, но и деньги в пределах установленных банком лимитов с кредитной карты.

Кроме того, участились случаи совершения мошенничеств под предлогом компенсации за ранее приобретенные товары, медикаменты или биологические добавки.