Доверить решение психологических проблем специалистам без сомнений готовы только 9% россиян

Психологам и психотерапевтам доверяет каждый четвёртый россиянин, не доверяют 4 из 10. ВК такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Опыт обращения за профессиональной психологической помощью имеет каждый шестой россиянин (16%): 10% считают консультацию полезной, 6% — бесполезной. Женщины обращаются к психологам и/или психотерапевтам вдвое чаще мужчин (22 и 11% соответственно). Россияне до 34 — чаще тех, кто старше 45 лет (24 и 11%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает больше: 20% против 9% среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

За 10 лет выросло как число россиян, доверяющих психологам и психотерапевтам (+14 п.п.), так и не доверяющих им (+9 п.п.). В целом о доверии специалистам, оказывающим помощь при психологических проблемах, сегодня говорят 27%, о недоверии — 38%. Опрошенные до 34 лет готовы положиться на их рекомендации в 2,5 раза чаще, чем старшее поколение (50% против 20% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем хуже они относятся к специалистам такого профиля: если среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей о недоверии «мозгоправам» говорит каждый третий (32%), то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, — почти каждый второй (47%).

К кому россияне чаще всего обращаются за психологической помощью, поддержкой, советом? К психологам и/или психотерапевтам — 1 из 20 россиян (5%). Гораздо чаще за психологической поддержкой приходят к своей второй половине (18%), друзьям (13%) и родственникам (12%). 1 из 100 изливают душу и ищут сочувствия в соцсетях. 7% находят другие варианты получения психологической помощи. 44% не обращаются ни к кому, предпочитая решать свои проблемы в одиночку.

Искать поддержки у родственников больше свойственно женщинам, а решать свои психологические проблемы самостоятельно — мужчинам. За советом к родителям и супругам чаще приходят опрошенные от 35 до 44 лет (14% и 21% соответственно), к друзьям и психологам/психотерапевтам — респонденты до 34 лет (18% и 10%). Чем старше россияне и чем больше они зарабатывают, тем больше среди них тех, кто за поддержкой не обращается ни к кому, надеясь только на свой внутренний ресурс.

За последние 10 лет искать психологической помощи у специалистов стали чаще (на 3 п.п.), а у друзей — реже (на 6 п.п.). Как ранее выяснил «SuperJob», настоящая дружба стала более редким явлением.

Число россиян, допускающих возможность того, что в сложной ситуации они обратятся за помощью к психологу и/или психотерапевту, за последнее десятилетие стало больше на 4 п.п. и достигло 35%, причём 9% в этом уверены, а 26% — скорее обратятся. Намного чаще других об этом говорят опрошенные до 34 лет (62%).

Для 61% мужчин и 57% женщин пол психолога и психотерапевта не имеет значения — с 2013 года такая позиция стала более распространенной. Каждая третья представительница прекрасного пола предпочла бы специалиста-женщину (32%), и только 4% — мужчину. Сильный пол одинаково часто выбирает специалистов-мужчин и женщин (13% и 12% соответственно).

Время проведения опроса: 24—28 июня 2023 года.