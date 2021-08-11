Доверить своё здоровье искусственному интеллекту чаще всего готова молодёжь до 24 лет

Постановку диагноза и назначение лечения больным уже сегодня можно полностью или частично доверить алгоритмам искусственного интеллекта, считают 4 из 10 россиян. Впрочем, если речь идёт о собственном лечении, то положиться на искусственный интеллект однозначно и скорее готов лишь каждый пятый. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Цифровизация серьёзно влияет практически на все сферы деятельности, в том числе и на профессию врача. Однако в том, что алгоритмам искусственного интеллекта можно доверить постановку диагнозов и назначение лечения пациентам, твёрдо уверены лишь 5% россиян, ещё 37% считают, что эти функции можно переложить на цифровые интеллектуальные системы лишь частично. Свою позицию опрошенные аргументируют тем, что искусственный интеллект способен работать с совокупной базой данных, многократно превышающей опыт конкретного доктора.

Напротив, по мнению 44% россиян, доверять искусственному интеллекту лечение людей нельзя. С их точки зрения, необходимые для этого технологии развиты еще недостаточно хорошо, к тому же большую роль может играть личное участие врача и его поддержка.

В случае собственной болезни поручить искусственному интеллекту лечение готов только каждый пятый россиянин (22%), причем лишь 5% уверены в этом однозначно, а 17% — скорее доверили бы. Большинство же опрошенных (78%) в подобной ситуации не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы: 44% в этом однозначно уверены, а 34% склоняются к такой позиции.

И в целом, и применительно к своему личному здоровью в возможности IT-медицины мужчины верят заметно чаще женщин, а молодёжь до 24 лет — намного чаще опрошенных старше 45-ти.