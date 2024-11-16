Доверительный диалог в Мурманском областном художественном музее

17 ноября в 15.00 в Мурманском областном художественном музее состоится арт-медиация по выставке живописи и скульптуры «Венера советская». Из собрания Государственного Русского музея. (18+)

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, приходя в музей, как правило, мы смотрим и слушаем, что говорит экскурсовод, что написано в экспликации или на этикетке, обращаемся к интернет-статьям, и всё для того, чтобы понять, что же всё это значит? Но иногда так хочется поделиться опытом и воспоминаниями.

Если хотите познакомиться с искусством в формате обсуждения, готовы делиться своими эмоциями и вам интересно мнение других на ту или иную тему – приходите на арт-медиацию. Это общение, доверительный диалог, в котором участники обмениваются взглядами и мыслями благодаря искусству.

На арт-медиации сотрудники музея расскажут о том, как менялся образ женщины, о её роли в обществе и искусстве, о самоощущении, о телесности и многом другом.

Ведущая – Александра Голубьевская, специалист по просветительской деятельности.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267357%2Falbum-11742142_00%2Frev