Доверия отечественным вакцинам больше даже у до сих пор не привившихся россиян

27% невакцинированных россиян при наличии возможности выбора из всех зарегистрированных на настоящий момент вакцин предпочли бы российские разработки, 11% — зарубежные препараты. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, не делавших прививку от коронавируса.

Если бы у россиян была возможность выбора из всех зарегистрированных в настоящий момент прививок от COVID-19, то каждый десятый бы выбрал отечественный «Спутник V». Столько же респондентов привились бы вакциной «КовиВак» (10%). 7% россиян бы выбрали прививку от «Pfizer». «Спутник Лайт» для вакцинации выбрали бы 4% респондентов. Вакциной «ЭпиВакКорона» при возможности привились бы 3% россиян, американской вакциной «Moderna» — 2%. По 1% голосов набрали «AstraZeneca» и китайская вакцина «CoronaVac». Препараты «Janssen», «Ad5-nCoV», «Sinopharm» и «Covaxin» не набрали и по 1% голосов. 41% россиян категорически против вакцинации любыми препаратами, 21% затруднился с ответом.

Мужчины чаще женщин хотели бы привиться вакциной «Pfizer»: 9% против 6%. Больше всего же сторонников этого препарата — среди респондентов старше 45 лет (10%). Среди старшего поколения также больше тех, кто предпочёл бы привиться «Спутником Лайт» (5%) и «Модерной» (4%). «Спутник V» больше всего популярен среди опрошенных от 35 до 44 лет (12%). Ранее первую зарегистрированную вакцину от COVID-19 россияне уже назвали самой эффективной и безопасной из существующих на настоящее время в мире.