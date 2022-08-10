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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.22 14:00

Доверяют самое ценное: насколько востребованы телохранители и охранники, а также сколько им платят

Аналитики hh.ru выяснили, что спрос на телохранителей и охранников групп быстрого реагирования за год в целом по стране вырос на 45%. А зарплата может достигать 100000₽ и более.

Анализ вакансий для охранников групп быстрого реагирования (ГБР) показывает, что наиболее востребованы они у работодателей из Москвы – на столицу приходится 15% от всего объёма вакансий по стране. На втором месте по спросу на охранников ГБР – Санкт-Петербург (10% вакансий), на третьем – Новосибирская область (7%). Также активно ищут и нанимают на работу охранников ГБР в Свердловской и Челябинской области (по 5% в каждом регионе.

В свою очередь телохранителей в больше половины случаев ищут московские работодатели – 68% вакансий размещено в столице. Второе место по спросу на личных охранников делят сразу три региона: Краснодарский край, Санкт-Петербург и Самарская область (по 4% вакансий в каждом регионе).

«Требования, предъявляемые работодателями к кандидатам достаточно серьёзные, но всё же отличаются в зависимости от профессии. Так, от охранников групп быстрого реагирования не ждут большого опыта работы (55% вакансий доступны для начинающих работников), но при этом компании готовы обучать новых сотрудников. А вот от телохранителей, как правило, ждут стаж в профессии от 3 до 6 лет (в 50% вакансий). Также компании хотят, чтобы у кандидатов было разрешение на ношение и наличие травматического оружия, а также были высокие навыки владения оружием, знание различных единоборств, безаварийный опыт вождения, хорошее знание города, где располагается компания-работодатель», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Примечательно, что зарплата для охранников групп быстрого реагирования достаточно сильно отличается от зарплат телохранителей. Так, первым в среднем предлагают 36000₽ (+20% прироста зарплат за год), а вторым – уже от 100000₽ (+7% прироста зарплат).

Одни из самых высоких зарплат личным охранникам предлагают московские работодатели. Так, телохранителю с функцией водителя готовы платить от 200 тысяч рублей на руки. Работодатель отмечает, что персональную безопасность нужно будет обеспечивать как непосредственному работодателю, так и членам семьи.

Рейтинг вакансий для телохранителей и охранников групп быстрого реагирования, Россия, август 2022:

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