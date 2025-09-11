Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу залива
Мурманская область. Арктика (16+)11.09.25 14:00

Дождаться ответа после собеседования сложнее всего от банков и транспортных компаний

7 из 10 эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Большинство рекрутеров (70%) заявили, что всегда предоставляют обратную связь соискателям, независимо от результатов интервью. Ещё 28% делают это иногда: «Не всегда есть на это время»; «Только если кандидат запросит».

Лишь 2% работодателей признались, что никогда не информируют отклоненных кандидатов: «Сразу озвучиваю: если решение будет принято в вашу пользу, то мы с вами свяжемся, если нет — то нет».

Наиболее ответственными в предоставлении обратной связи оказались малые предприятия (до 100 человек): 74% из них всегда тем или иным образом озвучивают решение соискателям. Среди крупных компаний (от 1000 человек) такой практики придерживаются 70%. Среди организаций со штатной численностью от 100 до 1000 человек — 67%.

В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 83% компаний всегда её дают. Соблюдают рекрутинговый этикет строительные и промышленные предприятия (76 и 75% соответственно).

А вот в банковском секторе рекрутеров, предоставляющих обратную связь всем соискателям, — 60%, в логистической сфере — 57%.

Практика предоставления обратной связи более распространена в регионах (75% компаний). В Москве этот показатель составляет 71%, а в Санкт-Петербурге — 67%.

Время проведения опроса: 1 августа — 5 сентября 2025 года.

 

 

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
