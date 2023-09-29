Дождаться ответа после собеседования соискателям сложнее всего в Москве и Санкт-Петербурге

7 из 10 компаний предоставляют обратную связь всем соискателям, независимо от итогов интервью. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие рекрутеры 500 компаний из всех округов страны.

Подавляющее большинство соискателей рассчитывает на обратную связь в течение обозримого времени после прохождения собеседования: взяли/не взяли/прошли в следующий этап вступительных испытаний. Замалчивание работодателем решения приводит к недоумению и обидам, которые прорываются в громких постах в соцсетях и ухудшают HR-имидж компании и рекрутёра.

Большинство компаний не разочаровывает и сообщает о результатах интервью всем прошедшим его. Однако тех, кто не всегда предоставляет обратную связь соискателям, всё же немало — 28%: «Сразу предупреждаем, что обратная связь только в случае положительного решения»; «Обратную связь мы предоставляем кандидату при положительном итоге собеседовании и при зачислении в резерв». Причём чаще всего так поступают компании со штатной численностью от 100 до 1000 человек (30%).

Есть и географическая специфика: так, среди работодателей из Москвы и Санкт-Петербурга не всегда предоставляют обратную связь 32 и 35% соответственно, в регионах же таких меньше — 22%.

Время проведения опроса: 8—26 сентября 2023 года.