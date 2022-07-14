Дождёмся осени: в Полярных Зорях откроется семейная студия керамики «Морошка»

Проект реализуется Культурным центром «Африканда-арт» совместно с местным предпринимателем Наталией Моор при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива рассчитана на семьи с детьми старше четырёх лет.

Студия начнёт работу с 1 октября, на её базе будут проводиться серии мастер-классов, вовлекающих взрослых и детей в совместное творчество. Образовательно-творческий курс предполагает такие виды творческих активностей как обучающие занятия по ручной лепке изделий из глины, глазуровка и роспись изделий после обжига, освоение техник создания керамических изделий.

«К концу проекта участники студии создадут уникальные семейные сервизы авторской столовой посуды, которые смогут презентовать на итоговой выставке-встрече в декабре текущего года. В результате семьи не только приобретут новые практические навыки создания керамических изделий из глины и творческого самовыражения, самое важное – дети и взрослые будут вовлечены в процесс совместного творчества, объединяющий и сближающий их, способствующий укреплению духовных и семейных ценностей», - рассказывает руководитель проекта Ольга Саенкова.

Сейчас проект находится в стадии подготовки к открытию: проводится закупка специального оборудования и расходных материалов; разрабатывается образовательный курс; преподаватель студии проходит обучение в Русской академии ремёсел.

Записаться в студию смогут как семьи из Полярных Зорь и Африканды, так и все желающие жители Мурманской области. О старте записи организаторы в скором времени объявят в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/mooroshka.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262241%2Falbum-139605315_00%2Frev