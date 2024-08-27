Драматический театр Северного флота открывает новый, юбилейный - 90-й театральный сезон

Грядущий театральный сезон – юбилейный - 90-й. Он откроется премьерным спектаклем Александра Шарапко «Свои люди – сочтёмся» по пьесе А. Островского. Александр Шарапко предложил в своей инсценировке неожиданное прочтение пьесы – игровое, в площадном, народном духе, отсюда и костюмы в стиле дымковской игрушки, свет, музыка, танцы. Само действо, основанное на неожиданных поворотах, тонких сплетениях и интриге, стало более выпуклым, более близким зрителю.

Как сообщает teatrsf.ru, зрителей ждут и другие любимые спектакли: «Страсти по-итальянски», «Не всё коту Масленица», «ЧехонТэффи», «Хозяйка гостиницы», «Семейка Краузе», «Домовой» и многие другие! Маленький зритель снова увидит на сцене пронырливого Кота и простака маркиза в спектакле «Кот в сапогах», диких людей, животных и Кошку, которая гуляла сама по себе в истории о доброй дружбе «Сказка дикого леса», справедливых и озорных героев в спектакле «Приключения Буратино» и других!

До конца театрального сезона запланировано две премьеры. К Новому году театр готовится выпустить новый спектакль Юрия Сергиенко для детей – сказку «Царевна Несмеяна» по пьесе Владимира Илюхова. С этим автором мы сотрудничаем не в первый раз, ранее ставили спектакль «Волшебное зеркало» по его пьесе, который до сих пор пользуется успехом у детворы.

Впереди у театра бурная творческая жизнь: подготовка к осенним и зимним мероприятиям, вводы в спектакли, выезды, фестивали, творческие встречи.

Фото: https://teatrsf.ru/