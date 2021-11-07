Драматический театр Северного флота впервые за 80-летнюю историю открывает малую сцену

Новый опыт для флотского театра позволит организовать камерные, творческие встречи, концертные программы, ставить спектакли малых форм, показывать зрителю самостоятельные работы артистов.

Спектакли будут проходить в помещении зрительного зала, на той же сцене с расчётом на небольшую аудиторию – 40-50 человек. Успешная апробация подобной формы позволит артистам театра выступать с подобными представлениями в ограниченном пространстве на боевых кораблях Северного флота.

Идея создания малой сцены принадлежит главному режиссёру Драмтеатра Северного флота Александру Шарапко.

Первая премьера на малой сцене состоится 17 и 18 ноября. Зрителей ждет спектакль «Любовь» (16+) по пьесе известного советского и российского драматурга Людмилы Петрушевской.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи со сложной эпидемической обстановкой, вход в Драмтеатр, как и в другие учреждения культуры Северного флота осуществляется при наличии у посетителей qr-кода или сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.