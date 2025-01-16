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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.25 12:30

«Драматургия» перевозок по СМП в условиях санкций США и ЕС будет представлена на совещании у Президента РФ

В настоящее время ведётся подготовка совещания у Президента России Владимира Путина по теме развития Северного морского пути. Об этом сообщил ТАСС глава «Росатома» Алексей Лихачев.

- Конечно же, отдельная забота — это создание арктического грузового флота исходя из того, что нам ещё теперь поручена организация северного завоза. Поэтому мы анализируем ситуацию, работаем с бизнесом, работаем с правительством и готовим совещание Президента Российской Федерации по развитию Северного морского пути уже в терминах большого СМП. Имею в виду всю логистическую сферу от калининградского и санкт-петербургского портов до дальневосточного, - сказал Алексей Лихачев.

- Нам надо просчитать драматургию не только перевозок грузов от пролива Вилькицкого до Берингового пролива, но и посмотреть вот этот большой коридор всего нашего транспортного северного каркаса, имея в виду не только морское движение, но и связь с сухопутными путями доставки грузов. Я имею в виду и железнодорожные, и автомобильные транспортные пути, — сказал глава «Росатома».

Он также отметил, что санкции США приведут к сдвижке сроков реализации ряда проектов в Арктике.

- Последовательно американцы и руководители Евросоюза принимают рестрикции в адрес наших северных проектов, добычных проектов, в адрес логистических компаний, страховых организаций, которые занимаются страхованием грузов. Но в моей оценке происходит адаптация арктических проектов к этим санкциям. Конечно, какие-то параметры в части добычи, а значит, и перевозки экспортных грузов будут достигнуты в чуть более дальние сроки. Ничего в этом нет. Об этом президент говорил, что это, скорее всего, будет такая вынужденная мера чуть-чуть отнести вправо достижение целого ряда параметров, — сказал Алексей Лихачев.

Продолжая, он сказал: «Нам сейчас нужно пересмотреть с учётом всех принятых решений в компании, график роста товарооборота, грузопотока по Северному морскому пути. И исходить из тех реалий, в которых мы работаем. Я хотел бы сказать самые добрые слова о тех частных и государственных компаниях, которые работают в арктических проектах, видно, как они преодолевают эти сложности. Мы в абсолютной зоне доверия с ними находимся и совместно с ними формируем планы грузоперевозок и до 2030-го, и на последующие годы».

Он отметил, что к этому очень чётко привязана финансовая модель, а значит, и темпы строительства и ввода атомных ледоколов, судов, технологического обслуживания атомных ледоколов.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММП».

 

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