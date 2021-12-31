Драмтеатр Северного флота подготовил специальное новогоднее представление

Специально для детей моряков-североморцев артисты Драматического театра Северного флота поставили новогоднее представление «Айболит».

В основе представления известная сказка Корнея Чуковского, в театральной интерпретации. Спектакль решен в стихотворно-музыкальной форме, в нем много песен и танцев, динамичная смена эпизодов и картин. Спектакль никого не оставит равнодушным.

Новогоднее представление «Айболит» будет проходить для маленьких зрителей ежедневно со 2 по 6 января.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в период новогодних и рождественских праздников в соединениях, на кораблях и в воинских частях Северного флота пройдет более 500 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих и членов их семей.

Не будут забыты в праздничные дни и военнослужащие, находящиеся на лечении в медучреждениях Северного флота. С новогодними и рождественскими праздниками их поздравят артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота. Новогодние концерты флотского коллектива состоятся также и в гарнизонах флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12401259@egNews