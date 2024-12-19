Драйверами роста страхового рынка в Мурманской области стали страхование жизни и ДМС

За 9 месяцев 2024 года жители Мурманской области и региональные компании заключили 255,6 тысячи договоров страхования. Общий объём страховых премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 71% и составил 6,9 млрд рублей. Основной вклад в увеличение объёмов внесли сборы по договорам страхования жизни и добровольного медицинского страхования (ДМС).

Взносы северян в сегменте добровольного страхования жизни (кроме пенсионного страхования) выросли за год почти в 3 раза - до 3,8 млрд рублей. Общая сумма взносов по ДМС составила порядка 606 млн рублей.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, выплаты по всем видам страхования в регионе увеличились на 3% и приблизились к 3 млрд рублей, из них половина пришлась на добровольное страхование жизни (кроме пенсионного страхования). На втором месте по объему выплат – ОСАГО, его доля в общем объёме составила 21%. С января по сентябрь страховщики урегулировали свыше 6,6 тысячи страховых случаев, что на 8% больше, чем в том же периоде 2023 года. Размер средней выплаты вырос на 12% - до 95,1 тысячи рублей. В основном это связано с ростом стоимости автозапчастей и восстановительного ремонта машины. Средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе за этот период составила 8,6 тысячи рублей.

«Чтобы зарегистрировать ДТП и получить страховые выплаты, не обязательно посещать офис страховщика. Документы на выплату по ОСАГО можно направить через портал «Госуслуги» или приложение «Госуслуги Авто». С 1 октября оформить ДТП удаленно стало ещё проще – заработали новые «Правила ОСАГО». Теперь водителям вместе с полисом автогражданки выдают обновленные бланки-извещения о ДТП с QR-кодом. Он ведет на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу и возможностью скачать мобильное приложение. Многим эта опция уже сэкономила время на получение страхового возмещения после аварий», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.