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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 14:00

Древняя история и невероятная природа: Арктическая лаборатория туризма посетила Кандалакшу

В минувшие выходные состоялся очередной экспертный выезд Арктической лаборатории туризма. В этот раз комитет по туризму Мурманской области совместно с представителями региональной индустрии туризма и гостеприимства смогли оценить туристический потенциал Кандалакши.

Напомним, проект лаборатории предполагает серию экспертных мероприятий, которые пройдут в Кольском Заполярье в 2022 году в рамках объявленного Года экологически ответственного туризма.

В ходе мероприятия сотрудники музея истории города помогли экспертам прикоснуться к истории края, увидеть жизнь и быт поморов, совершили обзорную экскурсию по городу, посетили праздничные мероприятия Дня города, посвященных 505-летию поселения Кандалакша, оценили возможности коллективных средств размещения и общественного питания.

На суд экспертов также была представлена экологическая тропа к лабиринту «Вавилон» по побережью Белого моря, а также тропа на гору «Волостная», где участники выезда на себе смогли проверить сложность пешеходных маршрутов и их информационную оснащенность.

Кроме того, на площадке туристического комплекса «Причал 11» состоялась рабочая встреча с представителями туристического бизнеса, в ходе которой представители комитета по туризму провели консультации по вопросам государственной поддержки бизнеса, аттестации гидов, а также другим вопросам развития туризма.

«Древняя история, невероятная природа, культура и традиции Белого моря лишь малая часть того, что привлекает туристов в Кандалакшский район. Благодаря знакомству мурманских туроператоров с туристическим потенциалом муниципалитета, уже в этом году должны появиться туристические маршруты, связывающие север и юг нашего региона. Для автопутешественников Кандалакша должна стать стартовой точкой знакомства с Кольским полуостровом. Мы разработали интересный маршрут от Белого моря к Баренцеву, такой маршрут мы предлагаем самостоятельным автопутешественникам и караванерам на региональном туристическом портале murmansk.travel», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Арктическая лаборатория туризма – универсальный инструмент развития туризма в регионе. В рамках экспертных выездов проводится апробация и экспертиза существующих маршрутов и туристических объектов, разрабатываются новые туристические продукты, повышается квалификация представителей туристического бизнеса и формируются эффективные партнерские сети.

В 2022 году Арктическая лаборатория провела уже 10 экспертных выездов. Эксперты работали в Никеле и Печенгском округе, Апатитах, Ковдоре, Ревде, Ловозере, Мончегорске, Мурманске, Териберке.

 

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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