Дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42» завершила очередную экспедицию: атомоход «Арктика» обеспечил вывод ледостойкой платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплочённого льда толщиной от 3 до 5 метров
12 июля головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» завершил ледокольную проводку ледостойкой платформы «Северный полюс» из гренландского сектора Северного Ледовитого океана. Для выхода на открытую воду научно-экспедиционному судну, находящемуся в дрейфе, потребовалась ледокольная проводка.
Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», 10 июля на помощь учёным пришёл атомоход «Арктика». Экипаж атомного ледокола осуществил ледокольную проводку платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплоченного льда толщиной от трёх до пяти метров.
«Судоводители головного универсального атомного ледокола «Арктика» проделали ювелирную работу, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Они продемонстрировали готовность нашего флота работать в любом районе Северного Ледовитого океана. До этого в гренландском секторе Арктики атомоходы ещё не обеспечивали ледокольных проводок. В этом районе практически отсутствует судоходство из-за тяжёлых ледовых условий».
Всего караваном пройдено 392,7 морских миль. Проводка завершилась в 50-ти милях к западу от Шпицбергена.
«Время для всей ледокольной операции и подход ледокола были выбраны оптимальными по погодным условиям. К началу проводки южный штормовой ветер стих, - сказал капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин. - Это позволило каравану избежать ледовых сжатий. Именно поэтому во время проводки ледокол всего один раз окалывал платформу при прохождении тяжёлого, сильно торошенного участка в условиях местного ледового сжатия на стыке полей. Благодарю экипаж за слаженную работу».
Дрейфующая станция «Северный полюс-42» Арктического и антарктического научно-исследовательского института завершила научные работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана. За 21 месяц экспедиция прошла 3540 морских миль — более 6550 километров, а учёные выполнили полный цикл комплексных наблюдений за состоянием арктической природной среды.
Научная программа СП-42 включала более 50 видов наблюдений в системе «атмосфера – ледяной покров – океан». Исследования охватывали атмосферные, гидробиологические, океанографические, гидрохимические, ледовые, геофизические, геологические и гидроакустические направления.
«Арктика остаётся одной из ключевых территорий для изучения глобальных климатических процессов. Экспедиция «Северный полюс-42» обеспечила уникальные данные из районов, где наблюдения ранее проводились крайне редко. Такие исследования имеют стратегическое значение для науки, экологического мониторинга и долгосрочного планирования развития Арктической зоны России», — отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-165713521_456240042