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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 11:00

Дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42» завершила очередную экспедицию: атомоход «Арктика» обеспечил вывод ледостойкой платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплочённого льда толщиной от 3 до 5 метров

«Судоводители головного универсального атомного ледокола «Арктика» проделали ювелирную работу, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Они продемонстрировали готовность нашего флота работать в любом районе Северного Ледовитого океана. До этого в гренландском секторе Арктики атомоходы ещё не обеспечивали ледокольных проводок. В этом районе практически отсутствует судоходство из-за тяжёлых ледовых условий».

12 июля головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» завершил ледокольную проводку ледостойкой платформы «Северный полюс» из гренландского сектора Северного Ледовитого океана. Для выхода на открытую воду научно-экспедиционному судну, находящемуся в дрейфе, потребовалась ледокольная проводка.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», 10 июля на помощь учёным пришёл атомоход «Арктика». Экипаж атомного ледокола осуществил ледокольную проводку платформы через поля многолетнего и двухлетнего сплоченного льда толщиной от трёх до пяти метров.

«Судоводители головного универсального атомного ледокола «Арктика» проделали ювелирную работу, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. – Они продемонстрировали готовность нашего флота работать в любом районе Северного Ледовитого океана. До этого в гренландском секторе Арктики атомоходы ещё не обеспечивали ледокольных проводок. В этом районе практически отсутствует судоходство из-за тяжёлых ледовых условий».

Всего караваном пройдено 392,7 морских миль. Проводка завершилась в 50-ти милях к западу от Шпицбергена.

«Время для всей ледокольной операции и подход ледокола были выбраны оптимальными по погодным условиям. К началу проводки южный штормовой ветер стих, - сказал капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Александр Скрябин. - Это позволило каравану избежать ледовых сжатий. Именно поэтому во время проводки ледокол всего один раз окалывал платформу при прохождении тяжёлого, сильно торошенного участка в условиях местного ледового сжатия на стыке полей. Благодарю экипаж за слаженную работу».

Дрейфующая станция «Северный полюс-42» Арктического и антарктического научно-исследовательского института завершила научные работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана. За 21 месяц экспедиция прошла 3540 морских миль — более 6550 километров, а учёные выполнили полный цикл комплексных наблюдений за состоянием арктической природной среды.

Научная программа СП-42 включала более 50 видов наблюдений в системе «атмосфера – ледяной покров – океан». Исследования охватывали атмосферные, гидробиологические, океанографические, гидрохимические, ледовые, геофизические, геологические и гидроакустические направления.

«Арктика остаётся одной из ключевых территорий для изучения глобальных климатических процессов. Экспедиция «Северный полюс-42» обеспечила уникальные данные из районов, где наблюдения ранее проводились крайне редко. Такие исследования имеют стратегическое значение для науки, экологического мониторинга и долгосрочного планирования развития Арктической зоны России», — отметил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Полученная учёными информация имеет исключительное значение для понимания природных изменений в Арктике, где климат теплеет в два-три раза быстрее, чем в других частях планеты. Понять, что именно происходит в этом регионе можно только имея систематические натурные наблюдения. Сегодня мы видим, что несмотря на ощутимое потепление и резкое сокращение летнего ледяного покрова в Северном Ледовитом океане необратимых изменений в других компонентах арктической климатической системы пока не произошло», – рассказал директор ААНИИ Александр Макаров

 

 

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-165713521_456240042

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