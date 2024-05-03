Дрейфующая станция «Северный полюс-41» завершила работу в высоких широтах Северного Ледовитого океана

Ледостойкая платформа «Северный полюс» самостоятельно вышла из ледового поля, с которым дрейфовала более восьми месяцев, в районе архипелага Шпицберген и прошла более 30 морских миль до открытой воды.

2 мая судно легло в дрейф в ожидании благоприятных погодных условий и ледовой обстановки для начала движения в порт Мурманска, откуда самолетом полярников доставят в Санкт-Петербург.

«Экспедиция «Северный полюс-41» стала большим успехом российских ученых, конструкторов и судостроителей. Уникальный, а десять лет назад, казалось, фантастический проект, задуманный в стенах Арктического и антарктического научно-исследовательского института, был реализован и полностью подтвердил свою целесообразность не только с научной, но и с экономической стороны. На десятки лет мы будем обеспечены актуальными и точными данными о природной среде Арктики и укрепим свои позиции в высоких широтах. Завершившаяся экспедиция принесла обширный объем научных данных, которые уже анализируются нашими учеными. В августе судно будет готово к выходу в очередной рейс. Дрейфующая станция «Северный полюс-42» начнёт свою работу уже осенью этого года», - рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

За 19 месяцев с начала работы станция «Северный полюс-41», развернутая на базе ЛСП «Северный полюс», преодолела около 3 тысяч морских миль. Генеральный дрейф от точки старта в районе Новосибирских островов составил более 900 морских миль. Полярники выполнили программу из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включая изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.

Уточняется, что впервые о работе на станции они расскажут в рамках международной научно-практической конференции «POLAR» 16 мая.

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246177%2Fwall-165713521_5888